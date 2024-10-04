Первый полностью импортозамещенный спутник начали собирать в России

Первый спутник связи «Экспресс-АМУ4» из полностью российских компонентов собирается на государственном предприятии «Космическая связь», заявил генеральный директор предприятия Алексей Волин, 4 октября сообщает ТАСС.
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