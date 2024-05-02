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Эксперт Быстров перечислил природные средства для окрашивания яиц к Пасхе

Эксперт Быстров перечислил природные средства для окрашивания яиц к Пасхе

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров рассказал, какие красители для яиц лучше всего использовать в Пасху, передает RT.

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