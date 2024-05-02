Эксперт Быстров перечислил природные средства для окрашивания яиц к Пасхе

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров рассказал, какие красители для яиц лучше всего использовать в Пасху, передает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии