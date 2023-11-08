Страшные игры, в которых нет ничего паранормального

Существует уйма хорроров, посвящённых различным паранормальным явлениям. Авторы таких историй пытаются нагнать жути с помощью полтергейстов, оживших мертвецов, питающихся мозгами, злыми духами и прочими монстрами, чьё существование не поддаётся рациональному объяснению.
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