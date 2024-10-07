Игрок ЦСКА Круговой заявил, что не считает Марио Фернандеса предателем

Перешедший из петербургского "Зенита" в московский ЦСКА Данил Круговой в "Коммент.Шоу" на YouTube признался, что не считает Марио Фернандеса предателем из-за того, что он заключил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
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