Вы понимаете всю глубину демографической катастрофы?

Евромайдан. Итоги.Некоторые начали что-то подозревать.Как уже не раз говорилось, времена Януковича будут вспоминать как утраченный золотой век на фоне того, что было и будет дальше.
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