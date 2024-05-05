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Сергей Карасев о серии с ЦСКА: «Это большое дерби. Ожидаем игр кость в кость»

«Это большое дерби. Причем, как мне кажется, не только для «Зенита» и ЦСКА, но и для всего российского баскетбола в последние годы.

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