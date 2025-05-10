Пакистан начал военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, атакуя её стратегические объекты. Уничтожены хранилище ракет «Брамос» в Беасе, индийские авиабазы Удхампур и Патханкот, штаб бригады и склад в Ури.
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