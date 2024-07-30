Депутат Журавлев ответил на отказ Минюста признать Аллу Пугачеву иноагентом

Министерство юстиции не нашло оснований для объявления народной артистки СССР иностранным агентом.Минюст отказал депутату Госдумы от Тамбовской области Алексею Журавлеву в заявлении о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.
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