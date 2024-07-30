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Депутат Журавлев ответил на отказ Минюста признать Аллу Пугачеву иноагентом

Депутат Журавлев ответил на отказ Минюста признать Аллу Пугачеву иноагентом

Министерство юстиции не нашло оснований для объявления народной артистки СССР иностранным агентом.Минюст отказал депутату Госдумы от Тамбовской области Алексею Журавлеву в заявлении о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Похоже в Минюсте одни жиды, Пугачевой нечего опасаться.
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1 д.
Александр Котов
Похоже, минюст продан давно.
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1 д.

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