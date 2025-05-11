Атака украинского дрона: пострадал подросток в Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в селе Борки, Белгородская область. В результате инцидента пострадал 17-летний подросток, которого доставили в Валуйскую ЦРБ с осколочным ранением ноги.
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