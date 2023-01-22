Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя… А. С. Пушкин «Зимний вечер» Новую боевую технику в строй.
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