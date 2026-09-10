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Trump administration pitches taking undocumented immigrants off census

The Trump administration has proposed a change to the U.S. census that would exclude undocumented immigrants, refugees or asylum seekers.

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