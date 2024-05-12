Введённые изменения в законодательство Украины стали началом конца спокойной жизни для украинцев.О новой жизни для жителей Украины рассказал спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин.
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