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В минобороны Украины пригрозили концом “спокойной жизни” для украинцев

В минобороны Украины пригрозили концом “спокойной жизни” для украинцев

Введённые изменения в законодательство Украины стали началом конца спокойной жизни для украинцев.О новой жизни для жителей Украины рассказал спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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