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Pro Ref признала ошибочным гол Холанда в ворота «Манчестер Юнайтед»

Pro Ref признала ошибочным гол Холанда в ворота «Манчестер Юнайтед»

Организация Pro Ref, занимающаяся анализом судейских решений в футболе, признала ошибочным гол Эрлинга Холанда в ворота «Манчестер Юнайтед».

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