Вассерман назвал условия, на которых завершится СВО России

Депутат Госдумы, известный политический эксперт Анатолий Вассерман озвучил условия, на которых закончится СВО на Украине.
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