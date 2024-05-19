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Вассерман назвал условия, на которых завершится СВО России

Вассерман назвал условия, на которых завершится СВО России

Депутат Госдумы, известный политический эксперт Анатолий Вассерман озвучил условия, на которых закончится СВО на Украине.

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