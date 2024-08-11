Убийства президентов: Операции США и угроза в адрес Эрдогана. Турок следующий?

Коллаж Царьграда.Вчера 1K прочитали Как сообщила Alain News, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неприятии политики Тель-Авива в отношении Палестины и не исключил, что Турция в крайнем случае может "войти" в Израиль.