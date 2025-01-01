Павел Шипилин Буквально позавчера маститый укрожурналист Дмитрий Гордон с широкими международными связями в самых высоких властных кабинетах сделал неожиданный и, я бы сказал, смелый прогноз.
Бесстрашный Гордон
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
МОГЛИ БЫ ЭТОГО ПРИДУРКА ПРИЗВАТЬ В АРМИЮ И НА ПЕРЕДОВУЮ. ВОТ ОТ ТУДА ОН И ДАВАЛ БЫ ИНТЕРВЬЮ
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3 час.
Aнатолий Райков
А кому американцы давали жить спокойно?Куда вступят и норовят эту территорию объявить всему миру своей.
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2 час.
Aнатолий Райков
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2 час.
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