Заноза
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Заноза

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Бесстрашный Гордон

Бесстрашный Гордон

Павел Шипилин Буквально позавчера маститый укрожурналист Дмитрий Гордон с широкими международными связями в самых высоких властных кабинетах сделал неожиданный и, я бы сказал, смелый прогноз.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
МОГЛИ БЫ ЭТОГО ПРИДУРКА ПРИЗВАТЬ В АРМИЮ И НА ПЕРЕДОВУЮ. ВОТ ОТ ТУДА  ОН И ДАВАЛ БЫ ИНТЕРВЬЮ
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3 час.
Aнатолий Райков
А кому американцы давали жить спокойно?Куда вступят и норовят эту территорию объявить всему миру своей.
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2 час.
Aнатолий Райков
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2 час.

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