Назаров о Ротенберге: «Он многое делает, чтобы наш хоккей продолжал развиваться семимильными шагами»

Андрей Назаров поздравил Романа Ротенберга с 41-летием. «От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» хотел бы поздравить главного тренера СКА Романа Ротенберга с днем рождения.

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