Картина, которая всё ещё остаётся загадкой — никто толком не знает, что происходит, но у каждого, похоже, есть твёрдое мнение по этому поводу! Так вот, машет ли она призрачному ребёнку за окном, предупреждает ли его, или, может, вообще, что-то другое? Как вы ее прочитали? «Женщина у окна» Якобуса Врела (1650), хранится в Фонде Кастюдиа в Париже.
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