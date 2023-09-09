Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Грубая ваша работа...

Уходит обратно назад поредевшая рота.Что было — не важно, а важен лишь взорваный форт.Мне хочется верить, что грубая наша работаВам дарит возможность беспошлинно видеть восход (с) На  уходящей    неделе    все  активно       обсуждали   видео   работы  наших   ДРГ,  вот  это:https://vk.

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Комментарии
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Андрей
рекрасное видео ,как и видео с танком Алёша, как видео с нашими Ланцетами, нашими артиллерийскими ударами, ударами Гераней, Искандеров, Кинжалов, наших вертолётов и геройскими подвигами наших воинов. Смотреть не насмотреться!!!!
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