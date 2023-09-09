Грубая ваша работа...

Уходит обратно назад поредевшая рота.Что было — не важно, а важен лишь взорваный форт.Мне хочется верить, что грубая наша работаВам дарит возможность беспошлинно видеть восход (с) На уходящей неделе все активно обсуждали видео работы наших ДРГ, вот это:https://vk.