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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деанджело о Никишине: «Он идеально подходит для НХЛ – большой, сильный, с отличным броском. Настоящий зверь!»

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м номером. Деанджело ранее выступал в НХЛ за «Харрикейнс».

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