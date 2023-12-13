В ООН призвали к прекращению огня в Газе: главное за сутки

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе, в Госдуме подготовили поправки, согласно которым семьи погибших бойцов СВО смогут получить социальную выплату на жилье, а США заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи.
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