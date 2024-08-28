Минцифры и Минтранс призвали обеспечить Wi-Fi в самолетах и поездах

Председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Минцифры и Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос внедрения услуг Wi-Fi на бортах российских авиакомпаний и ж/д маршрутах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии