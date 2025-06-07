Подросток погиб, протаранив на мотоцикле пешеходов в Приморье

Мальчик 12 лет взял без разрешения мотоцикл и не справился с управлением на дороге.Pr Scr t.me/prim_policeМальчик 12 лет взял без разрешения мотоцикл и не справился с управлением на дороге в Приморском крае: погибли двое, сообщает 7 июня пресс-служба регионального управления МВД.