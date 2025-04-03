Бессилие Ларионова против «Локо» и тонущий в пучину Ротенберг: обзор событий в КХЛ

В КХЛ завершился очередной игровой день плей-офф Кубка Гагарина. «Торпедо» провело четвертый матч против «Локомотива» (1:2) и завершило выступление на турнире, а СКА в драматичной игре с «Динамо» уступило в овертайме (4:5 ОТ).