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Бессилие Ларионова против «Локо» и тонущий в пучину Ротенберг: обзор событий в КХЛ

Бессилие Ларионова против «Локо» и тонущий в пучину Ротенберг: обзор событий в КХЛ

В КХЛ завершился очередной игровой день плей-офф Кубка Гагарина. «Торпедо» провело четвертый матч против «Локомотива» (1:2) и завершило выступление на турнире, а СКА в драматичной игре с «Динамо» уступило в овертайме (4:5 ОТ).

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