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Союзник России оказался с изъяном. Если выгодно - предаст

Союзник России оказался с изъяном. Если выгодно - предаст

Сегодня появились сообщения о том, что США и Турция согласовали схему санкций против России. Почему это удивительно именно сейчас? Потому что Турция то соблюдает эти санкции, то нет, и всё это происходит на фоне подготовки к встрече Путина и Эрдогана.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Турецкие помидоры очень ядовитые!
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14 час.
Мержик NL
Они сами тоже.
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13 час.
Н
Нина
Все хороши, когда спят зубами к стенке.
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8 час.

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