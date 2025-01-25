Мощнее Toyota Camry и даже дешевле. В России начали продавать Kia K5 GT 2025 с 290-сильным мотором

Российские дилеры начали принимать заказы на бизнес-седан Kia K5 2025 года выпуска. Фото: Kia На данный момент доступен топовый вариант GT — с самым мощным мотором в линейке: 2,5-литровый бензиновый двигатель выдает 290 л.
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