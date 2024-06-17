Медведев: несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС

Несколько десятков стран стремятся к тому, чтобы присоединиться к БРИКС, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир!»Он отметил, что ряд западных стран не жалеет сил и средств для сохранения правил прежнего миропорядка и своего господства, а также что Россия отвергает попытки некоторых государств навязывать другим дискриминационные подходы.