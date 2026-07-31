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Реднапп о мигрантах: «Англия переполнена ими. Ко мне приезжали друзья и подумали, будто попали в страну третьего мира. Я живу в Борнмуте, и центр города просто уничтожен»

Харри Реднапп считает, что десятки тысяч мигрантов, прорвавшихся в Сеуту, в конечном счете могут оказаться в Великобритании.

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