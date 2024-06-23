Открытие переворачивает представление об иммунных клетках

T-клетки — это тип лейкоцитов, которые регулируют или подавляют иммунный ответ организма. Они предотвращают чрезмерную реакцию иммунной системы, контролируя воспаление и защищая человека от аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система по ошибке атакует здоровые ткани.