Расчеты БПЛА "Молния-2" уничтожили БМП боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния" тульского гвардейского воздушно-десантного соединения точным ударом уничтожили БМП украинских боевиков на лесной дороге в одном из приграничных районов Курской области.
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