Инна Ванькина: «Театральная смена помогла ребятам из Харцызска познакомиться с миром театра»

4 октября в лагере «Лесная сказка» завершилась театральная смена для школьников из ДНР. Председатель постоянной комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода, директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина рассказала о прошедшей смене: «На этой неделе мы завершили 21-дневную театральную смену для ребят из Харцызска Донецкой Народной Республики в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Кстовском округе Нижегородской области.