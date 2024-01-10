В России призвали ужесточить наказание за избиение женщин

Потому что на женщин возложено решение одной из самых острых проблем в России - демографической Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал ужесточить ответственность за избиение женщин, сообщает его пресс-центр.
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