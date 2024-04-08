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Россияне могут отправить посылки в зону СВО через фонд "Посылка из дома"

Россияне могут отправить посылки в зону СВО через фонд "Посылка из дома"

Благотворительный фонд "Посылка из дома" помог отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО) 1060 посылок с медикаментами, продуктами питания, одеждой и другими предметами первой необходимости, следует из материалов фонда.

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