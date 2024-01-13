Реальные истории, после прочтения которых по спине пронесется миллион мурашек

Многие люди, в поисках острых ощущений, проводят вечера за просмотром фильмов ужасов. Но у некоторых пользователей интернета есть настолько странный личный опыт, что он вполне мог бы послужить основой для захватывающего сценария.
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