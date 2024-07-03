Индия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на Луну

Макет Индийской орбитальной станции / © ISRO Во время интервью изданию NDTV, глава ISRO Шридхара Паникера Сомнатха рассказал, что перспективная ракета-носитель, которая будет использована для отправки людей на Луну, получила название Next Generation Launch Vehicle (NGLV) или Soorya.