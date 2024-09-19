Чем воняет в Коврове: запах горящих торфяников дошел до города оружейников

Один из двух крупных торфяных пожаров во Владимирской области не удается потушить четвертый день.Сегодня утром жители Коврова почувствовали едкий запах гари, который один напоминает об ушедшем жарком лете, а другим не дает вздохнуть спокойно.
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