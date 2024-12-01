Геройчики спасают сорванный пикник в новом эпизоде мультсериала

Чтобы разнообразить досуг, «Геройчики» решают устроить пикник, но всё идёт не по плану — мало того, что Флай забыл корзинку со сладостями, которые приготовила Пинки, так на улице ещё и поднимается такой ветер, что их попросту уносит… А куда? Узнаем в новой серии «Настоящая принцесса».