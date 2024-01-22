Романов забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. У защитника «Айлендерс» 12 очков и «+13» в 46 играх

Защитник «Айлендерс» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2 ОТ). В активе 24-летнего россиянина 12 (5+7) очков в 46 играх сезона при полезности «+13» (второй показатель в команде) и среднем времени на льду 22:32.