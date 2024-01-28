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Закон, порядок, государство

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Оркестранты МЧС России поддержали идущих на поправку российских бойцов

Оркестранты МЧС России поддержали идущих на поправку российских бойцов

Личный состав Показательного оркестра МЧС России и творческих коллективов Академии ГПС МЧС России выступили перед участниками специальной военной операции в военном госпитале имени А.

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