Процесс приема в вузы Молдовы: Какие специальности выбирает молодежь

В первый день приема в молдавские вузы возникли технические проблемы с онлайн-платформой подачи досье, поэтому многие выпускники выбрали старый, но безопасный метод – пришли в вузы и подали досье физически.
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