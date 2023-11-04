Иностранец посетил российский супермаркет и задался одним вопросом (Видео)

НС

Наталья Середа

А что купить в этих супермаркетах.Этой осенью была в Минске и попала на период выездных осенних ярмарок.Вот это ярмарки! Никаких " кормильцев" и перекупщиков с Кавказа или Востока.Люди сами все вырастили и сами привезли на своем транспорте.Какие хочешь фрукты, овощи, лесная продукция, орехи , всего не перечислить.А у нас?