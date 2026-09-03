Путин: ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое

ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем в три раза. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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