Путин: ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое

ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем в три раза. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».