Пекин предал Москву ради Запада? Ключевой для России банк Китая остановил все расчеты с РФ

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о прекращении операций с Россией. Это грозит логистическим коллапсом — невозможностью вывоза товаров до марта из-за длинных праздничных выходных в Китае.
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