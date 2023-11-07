ХАМАС обвинило Израиль в срыве освобождения заложников

Радикальное движение ХАМАС обвинило власти Израиля в срыве освобождения 12 иностранных заложников. В группировке, не сообщая подробностей, заявили, что израильские оккупационные силы помешали освобождению более десятка иностранных граждан.
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