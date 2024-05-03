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Яннис Адетокумбо так и не сыграл в плей-офф-2024 из-за травмы

«Бакс» уступили «Пэйсерс» в шестом матче серии первого раунда – 115:118, 2-4. Звездный форвард клуба из Висконсина Яннис Адетокумбо пропустил встречу из-за травмы, хотя возобновил перед этим тренировочную активность и был близок к возвращению.

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