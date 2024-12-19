Русские учёные разработали методику, которая поможет в борьбе с тромбозом

Появились сведения о создании импортонезависимой методики анализа антикоагулянтовРИА Новости узнали, что русским учёным удалось разработать новую методику анализа биологически активных веществ, которая абсолютно независима от импортных технологий.
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