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Глава МИД Лавров: в вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России

Глава МИД Лавров: в вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России

В вопросе диалога с киевской стороной мяч в настоящий момент не на стороне Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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