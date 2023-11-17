Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рискнул свести на нет результаты саммита

Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рискнул свести на нет результаты саммита

Переговоры между США и Китаем не устранили главную проблему двусторонних отношений Хотя Джо Байден приветствует прогресс после переговоров с Си Цзиньпином, но Тайвань по-прежнему остается камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином, отмечают западные СМИ.

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Комментарии
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Семен Дремин
Си и т
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10 час.
СД
Семен Дремин
Си и как ты вытерпел болтовню этого маразматика..................................
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10 час.

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