Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рискнул свести на нет результаты саммита

Переговоры между США и Китаем не устранили главную проблему двусторонних отношений Хотя Джо Байден приветствует прогресс после переговоров с Си Цзиньпином, но Тайвань по-прежнему остается камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином, отмечают западные СМИ.