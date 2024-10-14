Посвященная фантасту Беляеву встреча пройдет в библиотеке на Коптевской

В среду, 16 октября в Центральной детской библиотеке № 46 имени И.З. Сурикова пройдет памятное мероприятие, приуроченное к 140-летию со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, репортера и адвоката, журналиста Александра Романовича Беляева, которого по праву можно назвать одним из основоположников жанра научной фантастики.