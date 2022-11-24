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Витцель назвал Дзюбу лучшим россиянином, с которым играл в «Зените»: «Он и забивает, и придерживает мяч. Двигается на поле очень прилично»

Аксель Витцель назвал Артема Дзюбу лучшим россиянином, с которым играл в «Зените». – Что помните о «Зените»? – Это были действительно приятные 4,5 года.

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